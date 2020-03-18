Петербургские магазины не страдают от дефицита товаров

Корреспонденты Федерального агентства новостей решили выяснить, правдива ли информация о пустых полках в универсамах и супермаркетах Санкт-Петербурга.

ФАН опубликовал отчет, который включает фото- и видеоматериалы. Из него понятно, что в Петербурге проблем с продуктами и средствами личной гигиены нет.

В последнюю неделю жители города стали активнее покупать крупы, консервы, макароны, товары первой необходимости. В соцсетях распространяются фотографии опустевших полок магазинов в самых разных городах страны. Но, как показал результат утреннего похода корреспондентов, в Санкт-Петербурге дефицита нет.

За рубежом, тем временем, наблюдается противоположная картина. Россияне, находящиеся в Бельгии, рассказывают о панике и дефиците многих товаров в местных магазинах.