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13:20   18 Марта 2020
Общество

Петербургские магазины не страдают от дефицита товаров

Петербургские магазины не страдают от дефицита товаров

Корреспонденты Федерального агентства новостей решили выяснить, правдива ли информация о пустых полках в универсамах и супермаркетах Санкт-Петербурга.

ФАН опубликовал отчет, который включает фото- и видеоматериалы. Из него понятно, что в Петербурге проблем с продуктами и средствами личной гигиены нет.

Мясная продукция в «Магните»

В последнюю неделю жители города стали активнее покупать крупы, консервы, макароны, товары первой необходимости. В соцсетях распространяются фотографии опустевших полок магазинов в самых разных городах страны. Но, как показал результат утреннего похода корреспондентов, в Санкт-Петербурге дефицита нет.

За рубежом, тем временем, наблюдается противоположная картина. Россияне, находящиеся в Бельгии, рассказывают о панике и дефиците многих товаров в местных магазинах.

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Автор: Юлия Яковлева
#санкт-петербург #товары #федеральное агентство новостей #коронавирус

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