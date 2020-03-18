СМИ сообщили от отмене "Евровидения" из-за эпидемии коронавируса

Официально об отмене конкурса будет объявлено завтра 19 марта. Решение об отмене связанно с эпидемией коронавируса, сообщает Super TV.

Предусматривалось, что участниками станут все те же музыканты и коллективы, которые должны были предоставлять свои страны в 2020 году. При этом им запретят исполнять песни, подготовленные для конкурса в 2020 году.

Предполагается, что участниками станут все те же музыканты и коллективы, которые должны были предоставлять свои страны в 2020 году. Россию на конкурсе должна была предоставить группа Little Big из Санкт-Петербурга. Для конкурса была представлена музыкальная композиция Uno, которая сразу вошла в список лидеров трендов на YouTube в России. Конкурс должен был проходить в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в американском штате Западная Вирджиния.В результате, вирус охватил все штаты США.