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13:15   18 Марта 2020
Общество

СМИ сообщили от отмене "Евровидения" из-за эпидемии коронавируса

СМИ сообщили от отмене "Евровидения" из-за эпидемии коронавируса

Официально об отмене конкурса будет объявлено завтра 19 марта. Решение об отмене связанно с эпидемией коронавируса, сообщает Super TV.

Предусматривалось, что участниками станут все те же музыканты и коллективы, которые должны были предоставлять свои страны в 2020 году. При этом им запретят исполнять песни, подготовленные для конкурса в 2020 году.    

Предполагается, что участниками станут все те же музыканты и коллективы, которые должны были предоставлять свои страны в 2020 году. Россию на конкурсе должна была предоставить группа Little Big из Санкт-Петербурга. Для конкурса была представлена музыкальная композиция Uno, которая сразу вошла в список лидеров трендов на YouTube в России. Конкурс должен был проходить в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в американском штате Западная Вирджиния.В результате, вирус охватил все штаты США.  

 

 

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Автор: Василий Пименов
#россия #евровидение #коронавирус

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