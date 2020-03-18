Роспотребнадзор рассказал, как россиянам защититься от коронавируса

Минздрав РФ и Роспотребнадзор информируют об основных мерах профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Для этого следует соблюдать семь важных правил, подчеркивают в ведомствах.

Россиянам, не желающим заразиться коронавирусом, необходимо отказаться от мест массового скопления людей в часы пик. Речь идет о торговых центрах, спортивных и зрелищных мероприятиях.

Второе — необходимо избегать контакта с людьми, у которых наблюдается кашель, насморк и чихание, то есть признаки ОРВИ. Ведомства также рекомендуют как можно чаще мыть руки с мылом, особенно после пребывания на улице и контактов с людьми, передает Федеральное агентство новостей.

Следующее важное правило заключается в том, чтобы регулярно дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым приходится прикасаться. Также следует отказаться рукопожатий, объятий и поцелуев.

Кроме этого, Минздрав рекомендует использовать индивидуальные предметы гигиены — полотенца, зубные щетки и так далее. В ведомстве напоминают, что одноразовые медицинские маски не защищают от заражения вирусом. Их необходимо носить заболевшему в местах скопления людей, чтобы не распространять инфекцию.