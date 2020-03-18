Беглов проверил, как проходит дистанционное обучение в одной из школ Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга посетил школу №230, чтобы лично проконтролировать, как воплощаются меры по предупреждению коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в среду, 18 марта.

Во время посещения петербургской школы Беглов проконтролировал организацию дистанционного обучения, а также проверил, как реализуются меры по предупреждению COVID-19. Сотрудники учебного заведения отчитались градоначальнику о том, как обстоят дела в школе. По их словам, большинство родителей пока предпочитают не оставлять детей дома.

В школе Беглову также провели экскурсию по музею, который посвящен блокаде Ленинграда. Как сообщают "Невские новости", ценность экспозиции состоит в том, что ее организацией занимались сами ветераны.

Ранее градоначальник на своей странице "ВКонтакте" рассказал о дополнительных мерах, которые принимают городские власти по противодействию распространению коронавируса. Беглов призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что город располагает всем необходимым для борьбы с эпидемией.

"Царьград" писал, что Беглов запретил продажу снюса петербургским детям.