Вопрос модернизации трубоукладчика «Академик Черский» остается открытым

Сообщение о появлении российского судна-трубоукладчика «Академик Черский» у северной части острова Мадагаскар и новом изменении его движения вновь приковывает внимание к его резким переменам курса. Так, в интервью «Федеральному агентству новостей» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал маневры российского трубоукладчика, который сейчас вместо перемещения в сторону Суэцкого канала движется в направлении Коморских островов и побережья Мозамбика.

«Никто точно не может сказать, что происходит с «Академиком Черским», — заявил Юшков. При этом им отмечается, что основная версия столь странного поведения российского судна заключается в необходимости изменения курса по мере приближения к странам Запада.

«Предполагалось, что он будет идти через Суэц в Средиземное море, обогнет Британию и придет через Данию в Балтийское море», — отметил Юшков, а затем выразил уверенность в том, что и далее российский трубоукладчик продолжит удивлять своим поведением: «Я думаю, что в Мозамбик «Академик Черский» не пойдет».

Им было обращено внимание на то, что на этом фоне до сих пор остается открытым вопрос модернизации трубоукладчика «Академик Черский», который является наиболее важным в данной истории. Эксперт отметил, что данное судно изначально предназначалось для работы с трубами меньшего диаметра по сравнению с теми, которые используются на проекте «Северный поток-2». В этом контексте им было указано на то, что ранее предполагалось, что модернизацию судового оборудования проведут в Сингапуре, но туда судно не зашло. В итоге до сих пор остается непонятно были ли выполнены соответствующие работы в Находке, или только будут проводиться в портах Ленинградской области.

Резюмируя данное положение дел, Юшков заявил, что именно вопрос модернизации трубоукладчика в конечном счете и определит, пойдет ли он сразу на точку проведения работ или будет заходить в какой-то порт для проведения модернизации своего оборудования.

Ранее стало известно о том, что судно «Академик Черский», направленное на строительство газопровода «Северный поток-2», изменило маршрут.