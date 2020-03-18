Россия повела себя гуманно в вопросе перекрытия русла Днепра

Украина ведет себя, как враждебная система, нацеленная лишь на то, чтобы создавать сложности для жителей Крыма, которых она при этом продолжает считать своими гражданами. Россия же по отношению к Украине ведет себя более гуманно и человечно.

Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, слова которого приводит «ПолитНовигатор».

По словам заместителя председателя Совета министров Крыма, попытки Киева устроить на полуострове гуманитарную катастрофу путем перекрытия Северо-Крымского канала полностью провалились.

«Националистические власти в Киеве приложили все усилия, чтобы создать проблемы с доставкой воды. Они пытались устроить гуманитарную катастрофу в Крыму. У них ничего не вышло», — подчеркнул Мурадов.

По его словам, крымские специалисты по водному хозяйству нашли выход из ситуации и полностью удовлетворили потребности жителей республики. В настоящее время никаких проблем с питьевой водой в Крыму нет, а также успешно решаются имевшиеся проблемы с технической водой для сельскохозяйственных нужд.

Мурадов напомнил о богатых недрах Крыма, содержащих большое количество воды, а также о том, что на полуострове протекают 1 600 рек, благодаря чему создаются новые водохранилища и вода по трубопроводам подается в регионы.

Также представитель Крыма отметил гуманный и человечный подход России к отношениям с Украиной. Он напомнил, что водное хозяйство Украины во многом зависит от нашей страны, так как самая полноводная его часть — основное русло Днепра и Десна протекают именно по российской территории. Москва, однако, никогда не предпринимала каких-либо мер чтобы воспрепятствовать подаче воды по этим рекам на Украину.

«Есть международное право совместного использования водостока рек. По ним ирригационные сооружения не могут закрываться в одностороннем порядке. Это нарушение принципов международного права, не говоря уже о гуманитарной составляющей этой темы», — напомнил Мурадов.

Украина же, по его словам, ведет себя как враждебная и антигуманная система, целью которой является создать как можно больше сложностей для крымчан, которых Киев при этом продолжает считать частью украинского народа.