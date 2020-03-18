Жители ДНР не смогут въехать на территории РФ из-за коронавируса

Российские власти временно ограничили посещение территории страны тем жителям Донецкой народной республики, у которых нет российского гражданства.

Об ограничениях для жителей Донбасса сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области. На территорию РФ был временно ограничен въезд для жителей ДНР.

Посетить страну в ближайшее время не смогут те, у кого нет российского гражданства.

Такие меры были предприняты в связи с массовым распространением смертельно опасного коронавируса в мире.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что несколько книг и фильмов для изучения во время карантина из-за нового коронавируса посоветовал украинцам президент Украины Владимир Зеленский.