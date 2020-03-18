Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов уверен, что разгорающийся экономический кризис закончится для США потерей лидерства на мировой арене.

По мнению политика, «травля» Вашингтоном компании Huawei указывает на технологическую неуверенность Штатов, а проблемы с поставками говорят о том, что родина Wall Street превращается в «аграрный придаток Китая».

«Уже понятно, что Америка начинает садиться на нефтяную иглу, чего никогда не было. США становятся аграрным придатком Китая, не знают, как пропихнуть свою сою на китайский рынок. То есть США в какой-то степени будут пытаться сохранять свое главенствующее положение в финансовых цепочках, сохранять возможность создавать проблемы для всех других, поддерживать лидерство в каких-то технологических областях, хотя это будет все сложнее», — объяснил депутат.

Никонов сравнил политику США с позицией абстрактного «совета директоров», который собирал «собирал сливки» и распределял финансовые потоки. Теперь Штатам придется искать новую экономическую модель, убежден депутат.