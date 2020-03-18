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12:03   18 Марта 2020
Общество

Медики выписали из больницы в Коммунарке 106 человек с отрицательным тестом на COVID-19

Медики выписали из больницы в Коммунарке 106 человек с отрицательным тестом на COVID-19

Врачи медицинского комплекса в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19, выписали 106 человек, поступивших туда с момента открытия учреждения.

Из них 40 человек отправили домой еще 17 марта. У каждого из отпущенных тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат. По последним данным, в медучреждении нет ни одного больного с тяжелой формой инфекции COVID-19, пишет NEWS.ru.

"Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения", — сообщил главный врач Денис Проценко.

Состояние этого больного оценивается как стабильное. Всем пациентам оказана помощь в полном объеме. Россияне могут узнать, как обстоит ситуация с коронавирусом, воспользовавшись официальным порталом стопкоронавирус.рф. Актуальная информация размещается на сайте ежедневно примерно в 06:30 по Москве.

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Автор: Яна Либерман
#москва #коронавирус

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