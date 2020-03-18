Депутат Никонов: Путин определится со следующим сроком после референдума
Депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Никонов убежден, что решение президента Владимира Путина баллотироваться на следующий президентский срок после обнуления предыдущих будет зависеть от результата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
«Президент сам примет решение участвовать или не участвовать в следующих выборах. В зависимости от того, как проголосуют на референдуме по конституции и от того, что произойдет в последующие четыре года», — объяснил он корреспонденту «Политики сегодня».
Внести поправки в Конституцию предложил Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания к Федеральному Собранию. Для подготовки законопроекта с изменениями была собрана рабочая группа, в которую вошли представители разных профессий. Всероссийское голосование намечено на 22 апреля. Будет ли оно перенесено из-за распространения коронавируса, по словам властей, покажет ситуация в начале апреля.