Депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Никонов убежден, что решение президента Владимира Путина баллотироваться на следующий президентский срок после обнуления предыдущих будет зависеть от результата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Президент сам примет решение участвовать или не участвовать в следующих выборах. В зависимости от того, как проголосуют на референдуме по конституции и от того, что произойдет в последующие четыре года», — объяснил он корреспонденту «Политики сегодня».

Внести поправки в Конституцию предложил Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания к Федеральному Собранию. Для подготовки законопроекта с изменениями была собрана рабочая группа, в которую вошли представители разных профессий. Всероссийское голосование намечено на 22 апреля. Будет ли оно перенесено из-за распространения коронавируса, по словам властей, покажет ситуация в начале апреля.