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11:53   18 Марта 2020
Наука

Темноту назвали лучшим средством для удаления травмирующих воспоминаний

Темноту назвали лучшим средством для удаления травмирующих воспоминаний

Ученые установили, что длительное пребывание в темноте может оказывать влияние на долговременную память.

После двухдневного пребывания в камере без света самцы дрозофил вновь проявляют интерес к спариванию, говорят исследователи. Подробности эксперимента были изложены в специализированном издании. Авторы считают, что длительная темнота позволяет забыть о травмирующих воспоминаниях. В случае с дрозофилами отвержение самкой является негативным опытом для самца. 

Исследователи говорят, что формирование долговременной памяти основано на синтезе белков в нейронах. В случае его блокировки запоминание события не происходит. В ходе проведения ряда экспериментов, связанных с работой памяти, ученые протестировали влияние темноты на мух дрозофил. 

Выяснилось, что после травматичного опыта самцы в норме не проявляют мотивации к спариванию. Однако после двух суток без света дрозофилы возвращались к прежнему состоянию — интересовались самками. Исследователи надеются, что полученные данные будут положены в основу разработки методов борьбы с травматическими воспоминаниями у людей.

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Автор: Илья Романович
#наука #ученые #воспоминания

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