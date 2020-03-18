Темноту назвали лучшим средством для удаления травмирующих воспоминаний

Ученые установили, что длительное пребывание в темноте может оказывать влияние на долговременную память.

После двухдневного пребывания в камере без света самцы дрозофил вновь проявляют интерес к спариванию, говорят исследователи. Подробности эксперимента были изложены в специализированном издании. Авторы считают, что длительная темнота позволяет забыть о травмирующих воспоминаниях. В случае с дрозофилами отвержение самкой является негативным опытом для самца.

Исследователи говорят, что формирование долговременной памяти основано на синтезе белков в нейронах. В случае его блокировки запоминание события не происходит. В ходе проведения ряда экспериментов, связанных с работой памяти, ученые протестировали влияние темноты на мух дрозофил.

Выяснилось, что после травматичного опыта самцы в норме не проявляют мотивации к спариванию. Однако после двух суток без света дрозофилы возвращались к прежнему состоянию — интересовались самками. Исследователи надеются, что полученные данные будут положены в основу разработки методов борьбы с травматическими воспоминаниями у людей.