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11:48   18 Марта 2020
Экономика

Греф назвал «самый жесткий сценарий» экономического кризиса в РФ

Греф назвал «самый жесткий сценарий» экономического кризиса в РФ

Сбербанк не пробьет нормативы российского Центробанка по капиталу и пройдет кризис без посторонней поддержки даже при реализации «самого жесткого сценария». Об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф.

Рассматривая три возможных варианта развития событий, глава Сбербанка отметил, что наиболее стрессовый вариант для России — при 20 долларах за баррель нефти и курс до 100 рублей за доллар. Однако это «экстремальный сценарий», в данный момент текущее положение не предусматривает такого варианта.

Греф также подчеркнул, что Сбербанк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала, а также сохранит прибыльности, добавив, что реализация худшего сценария может привести в конечном счете к давлению на капитал, пишут "Ведомости"

Скачки на валютном рынке произошли после срыва сделки ОПЕК+ в Вене, в результате которой стороны не договорились о сокращении добычи нефти, а также в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сбербанк #герман греф #валютный рынок #экономический кризис

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