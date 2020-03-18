Большинство крымчан поддерживают воссоединение с РФ

Абсолютное большинство крымчан и жителей Севастополя поддерживают воссоединение полуострова с РФ шесть лет спустя, выяснил ВЦИОМ.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 93% населения Крыма и 90% жителей Севастополя имеют положительное отношение к воссоединению РК с Российской Федерацией. Подавляющее большинство российских граждан (90%), с 2014 года считают, что решение о принятии Крыма в состав России было правильным. Практически половина россиян (49%) называют полуостров "исконно русской землей".

Многие крымчане и севастопольцы уверены, что уровень их жизни улучшился после воссоединения полуострова с Россией. Они отмечают положительное отношение к обстановке в Крыму и Севастополе. В настоящий момент 71% опрошенных граждан России выразили уверенность в пользе этого исторического события.

"Царьград" писал, что вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал воссоединение Крыма с Россией "подарком судьбы".