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11:46   18 Марта 2020
Политика

Большинство крымчан поддерживают воссоединение с РФ

Большинство крымчан поддерживают воссоединение с РФ

Абсолютное большинство крымчан и жителей Севастополя поддерживают воссоединение полуострова с РФ шесть лет спустя, выяснил ВЦИОМ.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 93% населения Крыма и 90% жителей Севастополя имеют положительное отношение к воссоединению РК с Российской Федерацией. Подавляющее большинство российских граждан (90%), с 2014 года считают, что решение о принятии Крыма в состав России было правильным. Практически половина россиян (49%) называют полуостров "исконно русской землей".

Многие крымчане и севастопольцы уверены, что уровень их жизни улучшился после воссоединения полуострова с Россией. Они отмечают положительное отношение к обстановке в Крыму и Севастополе. В настоящий момент 71% опрошенных граждан России выразили уверенность в пользе этого исторического события.

"Царьград" писал, что вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал воссоединение Крыма с Россией "подарком судьбы".

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Автор: Илья Романович
#россия #опрос #крым #севастополь #вциом

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