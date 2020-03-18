Житель Первоуральска убил свидетельницу в здании суда

Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области разыскивают мужчину, который устроил стрельбу в здании суда, убив проходившую по делу свидетельницей супругу и ранив пристава.

Представители свердловского главка МВД сообщили, что убийца являлся обвиняемым по делу о домашнем насилии в отношении жены. Он ударил супругу, а затем пристава около пропускного пункта Первоуральского городского суда ножом, после чего скрылся. Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени.

Пристав с серьезными ранения рук был экстренно госпитализирован в одно из ближайших медицинских учреждений. У погибшей жительницы Первоуральска остались трое детей.