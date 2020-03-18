Китай намерен "выгнать" из страны журналистов ряда изданий США

Китай намерен выдворить из страны почти всех иностранных работников изданий WSJ, Washington Post и New York Times.

Китай намерен выдворить из страны почти всех иностранных работников изданий WSJ, Washington Post и New York Times.

New York Times сообщает, что решение принято из-за требования американских властей сократить число сотрудников редакций китайских государственных СМИ в Америке более чем на 60 человек.

RT сообщал, что КНР отозвала аккредитации у нескольких американских журналистов.

"Царьград" писал, что в ситуации с коронавирусом прослеживается американский след.