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Российских школьников ждут продолжительные каникулы из-за пандемии коронавируса

 Каналы Венеции стали чистыми из-за отсутствия туристов

Каналы Венеции стали чистыми из-за отсутствия туристов
Китай намерен "выгнать" из страны журналистов ряда изданий США

Китай намерен "выгнать" из страны журналистов ряда изданий США

 Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Юрия Гагарина

Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Юрия Гагарина
Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 в связи с пандемией COVID-2019

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 Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу
10:52   18 Марта 2020
Политика

Китай намерен "выгнать" из страны журналистов ряда изданий США

Китай намерен "выгнать" из страны журналистов ряда изданий США

Китай намерен выдворить из страны почти всех иностранных работников изданий WSJ, Washington Post и New York Times.

Китай намерен выдворить из страны почти всех иностранных работников изданий WSJ, Washington Post и New York Times.

New York Times сообщает, что решение принято из-за требования американских властей сократить число сотрудников редакций китайских государственных СМИ в Америке более чем на 60 человек.

RT сообщал, что КНР отозвала аккредитации у нескольких американских журналистов.

"Царьград" писал, что в ситуации с коронавирусом прослеживается американский след.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #китай

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