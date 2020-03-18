Российских школьников ждут продолжительные каникулы из-за пандемии коронавируса

Весенние каникулы российских школьников продлятся с 23 марта до 12 апреля. Такое решение было принято ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Параллельно с каникулами для ребят будет организована система дистанционного обучения. Министерством просвещения разработаны соответствующие образовательные ресурсы, заявил Кравцов в ходе заседания совместной рабочей группы ведомства с отделом Роспотребнадзора по поддержке региональных систем образования.

Школьникам будет обеспечен бесплатный доступ к специальным дистанционным ресурсам образования. Такой же онлайн-доступ предоставили крупнейшие издательства образовательной литературы.

"Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу", — объяснил Сергей Кравцов.

Ввиду распространения коронавируса было изменено и расписание ЕГЭ. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, даты досрочной сдачи экзаменов перенесены.