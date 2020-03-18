Каналы Венеции стали чистыми из-за отсутствия туристов

Режим карантина, введенный в Италии из-за распространения COVID-19, благоприятно сказался на экологии Венеции.

Принятые меры безопасности против распространения коронавируса в Италии привели к оттоку туристов. В Венеции гондолы теперь не загрязняют каналы, закрыты многие магазины. Из-за этого мутная вода, с толстым слоем грязи на поверхности, стала прозрачной, с красивым бирюзовым оттенком, сообщает телеканал "360".

"Вода в каналах Венеции в настоящее время чиста — впервые за 60 лет!" — написал в Twitter житель города мостов и каналов.

Как пишет пользователь, сейчас в каналах можно даже увидеть маленьких рыбок. Вода стала прозрачной потому, что лодки не поднимают больше грязь со дна. В Венецию даже вернулись лебеди. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте подписал новый декрет, предусматривающий экстренные меры по противодействию распространению нового типа коронавируса. Авиакомпания "Аэрофлот" из-за распространения вируса в мире ограничила полеты в некоторые страны ЕС. Жителей Италии попросили не покидать страну, сообщает News.ru.