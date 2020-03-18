«Жизнь — это долг»: как боролся и творил Эдуард Лимонов

«Да, смерть!» — политический лозунг, придуманный Эдуардом Лимоновым для запрещенной в России Национал-большевистской партии в 1993 году. Спустя 27 лет «Дед», как он любил сам себя называть, умер после долгой борьбы с онкологией. Встретил ли он свою смерть такими словами — неизвестно, но предсказывал в одном из интервью:

«День, когда я умру, будет национальным трауром».

Пожалуй, в этом писатель оказался не совсем прав, но его значение для русской культуры переоценить сложно.

Эмигрант и социалист

Эдуард не всегда был Лимоновым. Он родился в Дзержинске в 1943 году под фамилией Савенко, потом семья переехала в Харьков. В послевоенном детстве наблюдал за пленными немцами-строителями, в юношестве работал грузчиком и продавал книги, в 60-х шил джинсы и писал стихи. А потом переехал в Москву, стал Лимоновым, и, по характеристике председателя КГБ Юрия Андропова, «убежденным антисоветчиком».

В 70-х Лимонов эмигрировал в Штаты, но и там встал в оппозицию — ФБР вызывала его на допросы из-за связей с Социалистической рабочей партией США. 80-е провел во Франции, а «левизна» все равно не давала советскому диссиденту покоя: слишком уж сблизился с парижскими коммунистами и разозлил местную контрразведку. Несмотря на получение французского гражданства, писатель так и не смог «вписаться» ни в европейское, ни в американское общество. Свое неприятие «западного» он пронес через всю жизнь.

«Европейцы такие трусливые, что напоминают мне больных или очень старых людей. К счастью, в России люди сохранили какую-то часть варварского духа. А европейцы и американцы — это просто умирающие, больные инвалиды», - делился Лимонов в интервью The Guardian в 1982 году.

Солдат и заключенный

Будто чувствуя, что самое время вписать себя в историю новой России, в 90-е Лимонов вернулся в СССР… и закрутилось. Основал знаменитую «запрещенку» — газету «Лимонка» и Национал-большевистскую партию*, при этом тайно помогал ЛДПР. Воевал в разваливающейся Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, поддержал сепаратистов в Приднестровье. Но к судьбе Югославии относился особо трепетно: считал, что Россия не должна позволить Западу «сожрать» бывшую советскую республику.

После смерти Лимонова писатель Захар Прилепин назвал добровольцев, уезжающих воевать в ДНР и ЛНР, «лимоновской» историей. Журналист Олег Кашин напомнил, что Лимонов опередил всю Россию и «присоединил» Крым самым первым.

«Его люди подняли флаг над Севастополем за двадцать лет до того, как туда пришел российский десант. <…> Его судили за то, что сейчас считается доблестью — «добровольцем Донбасса» он стал за 15 лет до тех добровольцев, которых мы видели во время «русской весны», — отмечал Кашин в колонке «КП».

Начало XXI века Лимонов встретил в тюрьме по обвинению в подготовке вооруженного вторжения в Казахстан «для защиты русскоязычного населения». Незаконное хранение оружия и «создание вооруженных формирований» — в апреле 2003 года его приговорили к 4 годам, а он взял и освободился по условно-досрочному через два месяца. И вновь с головой окунулся в свою борьбу.

Революционер и лоялист

В середине нулевых для Лимонова началась «Другая Россия» — некое перерождение НБП* с гранатой-«лимонкой» в белом круге на красном флаге. Лимонов шагает в «Марше несогласных», открыто выступает против экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, который, после эксцентричных заявления Лимонова, попытался отсудить у него полмиллиона рублей. Писатель не растерялся и попросил своих сторонников собрать эту сумму «мелочью». По его указу два активиста в черных кепках (Лужков постоянно появлялся на публике именно в этом головном уборе) принесли 15 килограммов монет к зданию столичной мэрии. В этом был весь Лимонов: он любил такие перфомансы и любил командовать активистами.

В 2012 году вечный революционер забунтовал против российской оппозиции. Украинский майдан он осудил, а «беркутовцев» поддержал. Активно приветствовал и присоединение Крыма к России, сочувствовал сепаратистам Донбасса — в общем, пошел против оппозиционного «мейнстрима». Как-то в интервью на телеканала «Дождь» Лимонов предложил Ксении Собчак поцеловать его ботинок, но та, кажется, совсем не обиделась: выходки писателя привыкли воспринимать как должное.

«Скончался Эдуард Лимонов… Помню его по эпическому интервью в «Собчак Живьем» и по великолепным книгам. Писатель он был и правда гениальный», — написала Собчак.

Многие из либеральной «тусовки» не простили ему то ли чрезмерной принципиальности, то ли ее «отсутствия»: летом 2018 года журналист Юрий Дудь пытался утопить Деда вопросами об участии в политических шоу на федеральных телеканалах. Лимонов держался достойно: претензии Дудя, кажется, показались ему скучными.

Лимонов писал книги до самой смерти. В апреле выйдет его последняя — «Старик путешествует». По словам автора, сборник очерков о путешествиях «во времени и пространстве». Он заявил, что «швыряет» эту книгу нам, его наследникам. Именно «швыряет» — это очень «по-лимоновски».

В интервью 90-х годов журналист задал Лимонову вопрос: «В чем смысл жизни?». Тот рассмеялся, но все-таки ответил.

«Жизнь — это долг. Надо его выполнить со всей эффективностью, какая возможна. Вот смысл жизни»

*организация запрещена в России.