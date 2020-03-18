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 Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Юрия Гагарина

Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Юрия Гагарина
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10:04   18 Марта 2020
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Юрия Гагарина

Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Юрия Гагарина

Президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования детям Валентины Гагариной в связи с ее уходом из жизни, говорится на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина была доброй, воспитанной, порядочной и очень хорошей женщиной.

Путин упомянул, что Валентина Гагарина пользовалась уважением близких, друзей, коллег по работе. Также она приложила очень много усилий, что сберечь память о первом космонавте Земли — Юрии Гагарине. Как сообщалось, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась 17 марта на 85-м году жизни.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #гагарина

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