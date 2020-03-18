Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Юрия Гагарина

Президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования детям Валентины Гагариной в связи с ее уходом из жизни, говорится на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина была доброй, воспитанной, порядочной и очень хорошей женщиной.

Путин упомянул, что Валентина Гагарина пользовалась уважением близких, друзей, коллег по работе. Также она приложила очень много усилий, что сберечь память о первом космонавте Земли — Юрии Гагарине. Как сообщалось, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась 17 марта на 85-м году жизни.