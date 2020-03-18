Путин высказался о разнице между пенсионными реформами в России и Франции

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что российская пенсионная реформа сохранит практически все льготы, которые предусматривала ранее.

Во время интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент страны обозначил отличие пенсионной реформы в России от той, что проводилась во Франции, где изменения в законодательстве вызвали масштабные протесты. В России останется возможность льготного выхода на пенсию, сказал он.

«Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно», — подчеркнул глава страны.

Также было отмечено, что для граждан государства, которых родились до 1975 года условия начисления пенсии останутся прежними. Однако «баллы», которые набрали люди во время своей работы, помогут увеличить размер выплат.

Так, недавно СМИ писали, что жительница Омской области благодаря этой системе смогла получить пенсию в размере 52 тысяч рублей.