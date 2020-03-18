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9:56   18 Марта 2020
Политика

Путин может направить средства ФНБ  на поддержку ряда категорий граждан

Путин может направить средства ФНБ  на поддержку ряда категорий граждан

Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

Он высказал такое предположение в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства отметил, что объем фонда позволяет начать реализовывать инвестиции за его счет. Российский лидер готов поддержать денежными средствами определенные группы населения. Он подчеркнул, что данный вопрос в данный момент вынесен на обсуждение. 

Власти РФ готовы пойти на крайние меры для того, чтобы повысить благосостояние граждан. В России имеются большие ресурсы, которые необходимо использовать, подытожил глава государства. 

Ранее глава государства заявил, что власти собираются обеспечить поддержку среднего класса в стране. Данная прослойка населения составляет порядка 70%. 

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #рф #президент рф

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