Путин может направить средства ФНБ  на поддержку ряда категорий граждан

Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

Он высказал такое предположение в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства отметил, что объем фонда позволяет начать реализовывать инвестиции за его счет. Российский лидер готов поддержать денежными средствами определенные группы населения. Он подчеркнул, что данный вопрос в данный момент вынесен на обсуждение.

Власти РФ готовы пойти на крайние меры для того, чтобы повысить благосостояние граждан. В России имеются большие ресурсы, которые необходимо использовать, подытожил глава государства.

Ранее глава государства заявил, что власти собираются обеспечить поддержку среднего класса в стране. Данная прослойка населения составляет порядка 70%.