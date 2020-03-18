Президент России Владимир Путин заявил, что более 70% россиян, по оценке Всемирного банка, можно отнести к среднему классу. Однако не следует российский средний класс сравнивать с уровнем жизни в США и Франции.

Теперь власти государства и регионов должны укреплять этот показатель. Об этом президент рассказал корреспонденту ТАСС в телевизионном проекте "20 вопросов Владимиру Путину". Как объяснил Владимир Путин, средним классом называются люди, имеющие постоянный доход, который в полтора раза превышает минимальный размер труда.