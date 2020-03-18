The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

Спустя шесть лет после того, как Соединенные Штаты Америки развязали против России санкционную войну, терпение Москвы, наконец, лопнуло и она нанесла очень болезненный ответный удар, нацеленный на уничтожение американской сланцевой нефти.

Об этом в среду пишет американское издание The American Conservative.

Как сообщает автор материала, конфликт из-за объемов нефтедобычи между Россией и Саудовской Аравией ударной волной прокатился по всему миру, вызвал падение мировых цен на нефть и поставил под угрозу не только финансовую стабильность международных нефтяных компаний, но и их жизнеспособность.

Возможно, мотивом Саудовской Аравии и было желание увеличить свою долю на нефтяном рынке, и именно из этих соображений она резко ответила на отказ России сократить уровень нефтедобычи, снизив цены на черное золото и пригрозив наводнить рынок дешевой нефтью, увеличив объемы добычи. Однако целью России в этой ситуации, по мнению автора, является не Саудовская Аравия, а американская сланцевая нефть

Россия на протяжении последних лет, существуя в условиях жестких санкционных мер против ее энергетического сектора, три года сотрудничала с глобальными партнерами, в том числе и с СА, удерживая мировые цены на нефть на стабильном уровне путем уменьшения объемов добычи. США же в это время наращивали на мировом рынке объемы продаж своей сланцевой нефти.

Существенное снижение спроса на нефть, к которому привела пандемия коронавирусной инфекции, уже негативно сказалось на американских производителях сланцевой нефти. И тут Россия, которая устала терпеть, решила, что настало время для ответного удара, который заставит американцев «разделить боль».

Шесть лет назад – 6 марта 2014 года – США ввели против России санкции из-за событий на востоке Украины и в Крыму. Затем санкционные списки неоднократно пополнялись все новыми российским гражданами и компаниями. Последний пакет санкционных мер 18 февраля 2020 года анонсировал глава Госдепартамента США Майк Помпео. Под санкции попала швейцарская компания Rosneft Trading (дочка «Роснефти»), работающая в нефтяном секторе Венесуэлы. Также недавно США ввели санкции против российских газовых проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Россия, со своей стороны, не раз выражала недовольство ведущейся в отношении нее санкционной политикой. Президент РФ Владимир Путин в июне 2014 года заявил, что американские санкции загоняют двусторонние отношения «в угол», а также вредят национальным интересам США.

При этом, как отмечает автор материала, Россия решила «перетерпеть» введенные против нее санкции и дождаться смены американского руководства, надеясь, что после президентских выборов 2016 года настрой американской администрации может изменится, тем более что кандидат от Республиканской партии США миллиардер Дональд Трамп не раз говорил о необходимости нормализовать российско-американские отношения.

После того, как Трамп победил на выборах и еще до своей инаугурации, он похвалил решение российского руководства не отвечать зеркально на санкции, введенные против РФ администрацией президента Барака Обамы.

«Отличное решение [Владимира Путина] об отсрочке — я всегда знал, что он очень умен!», — написал тогда Трамп в своем микроблоге Twitter

Однако, несмотря на намерение Трампа смягчить введенные против России администрацией Обамы санкции и поладить с Москвой, конгресс США требовал ужесточения санкционного режима. В результате, санкции, введенные против РФ уже при Трампе, оказали негативное влияние на российскую экономику, снизив темпы ее роста и лишив инвестиций из-за рубежа.

Российские власти, которые сдержанно реагировали на растущее санкционное давление, решили все же, что последний пакет ограничительных мер США против энергетического сектора РФ является последней каплей. Россия нанесла свой удар в ответ на требование Саудовской Аравии сократить нефтедобычу, которое совпало по времени со спадом мирового спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.

Как отмечает автор материала, президент РФ, развязав ценовую войну на нефтяном рынке в преддверии начала президентской избирательной кампании в США, недвусмысленно показывает, что больше не считает Трампа способным изменить траекторию двусторонних отношений между нашими странами

Также отмечается, что, по мнению России, закрепление за США статуса чистого экспортера нефти, а также двукратное увеличение добычи американской сланцевой нефти с 2011 по 2019 года напрямую связано с введением санкций против Ирана и Венесуэлы, что ослабило их возможности как экспортеров нефти. Россия мирилась этим, пока мишенью американских санкций оставалась третья сторона, но как только США затронули российский энергетический сектор, решение об ответе было принято.

В материале отмечается также, что, если Россия хотела заставить американские нефтяные компании «разделить боль», то этой цели она уже достигла. Сланцевая нефть добывается дорогостоящим методом гидроразрыва пласта, и ее продажа становиться выгодной, если цена за баррель колеблется в пределах 40 – 60 долларов за баррель. Саудовская Аравия, предлагая России сократить нефтедобычу, планировала сохранить именно эти рамки, но Россия ответила отказом и цена на нефть составляет сейчас порядка 35 долларов за баррель.

Автор также напоминает, что в 2014 году Саудовская Аравия уже пыталась такими же методами, как сейчас Россия, подавить производство сланцевой нефти в США. Тогда желаемый результат не был достигнут лишь благодаря инвесторам, вливавшим капитал и предоставлявшим американским производителям гигантские займы.

Сейчас же, если ценовая война на нефтяном рынке продолжится, производителей сланцевой нефти в США, несущих высокие производственные расходы и обремененных долгами, ждут серьезные трудности. Уже ведутся разговоры о массовых временных увольнениях и банкротствах. Все это, конечно, не добавит Трампу популярности в ходе предстоящей избирательной кампании.

Россия же не намерена сдаваться – она может на протяжении 6-10 лет балансировать свой бюджет при ценах на нефть 25-30 долларов за баррель, об этом сообщает Министерство финансов РФ. У американских производителей таких возможностей нет.

О серьезности ситуации говорит тот факт, что глава Минфина США Стив Мнучин без лишнего шума провел встречу с российским послом в США Анатолием Антоновым, на которой, по информации российского Минфина, обсуждались экономические санкции, экономика Венесуэлы, а также потенциал «торговли и инвестиций». При чем Мнучин, как отмечается, делал упор на «важности порядка на энергетических рынках».

В заключение автор отмечает, что Россия вряд ли в скором времени пойдет на попятную, так как она встала на этот путь не ради развлечения. Ее целью является уничтожение американской сланцевой нефти, при этом Москва заранее просчитала все возможные издержки, как экономические, так и политические, включая поражение Трампа на предстоящих в текущем году президентских выборах.