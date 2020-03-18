Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Официальная премьера "Черной вдовы" отложена из-за коронавируса

Официальная премьера "Черной вдовы" отложена из-за коронавируса

 "Аэрофлот" доставит 282 гражданина РФ из Узбекистана после отмены рейсов из-за COVID-19

"Аэрофлот" доставит 282 гражданина РФ из Узбекистана после отмены рейсов из-за COVID-19
Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

 Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба
Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 в связи с пандемией COVID-2019

Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 в связи с пандемией COVID-2019

 Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу
Официальная премьера "Черной вдовы" отложена из-за коронавируса

Официальная премьера "Черной вдовы" отложена из-за коронавируса

 "Аэрофлот" доставит 282 гражданина РФ из Узбекистана после отмены рейсов из-за COVID-19

"Аэрофлот" доставит 282 гражданина РФ из Узбекистана после отмены рейсов из-за COVID-19
Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

 Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба
Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 в связи с пандемией COVID-2019

Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 в связи с пандемией COVID-2019

 Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу
9:13   18 Марта 2020
Общество

Официальная премьера "Черной вдовы" отложена из-за коронавируса

Официальная премьера "Черной вдовы" отложена из-за коронавируса

"Черная вдова" не будет показана в кинотеатрах вовремя из-за пандемии COVID-19.

Студия Marvel собиралась выпустить фильм в прокат в начале мая текущего года, однако ситуация в мире вносит свои коррективы в планы создателей. Эпидемия коронавируса стала причиной для переноса премьеры. Она отложена на неопределенный срок, представители киноиндустрии не говорят, когда лента все-таки увидит свет.

Сюжет фильма строится вокруг персонажа Наташи Романофф, роль которой исполняет американская актриса Скарлетт Йоханссон. Героиня в фильмах Marvel входит в команду мстителей. В "Черной вдове" станет известно о событиях в жизни Романофф, которые происходили задолго до ее вступления в состав супергероев. Также в картине снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уильям Херт.

Неизвестно, сколько денег было затрачено на производство. Аналитики предполагают, что авторы потратили порядка 200 миллионов долларов.

Из-за коронавируса приостанавливаются съемки многих голливудских фильмов. Например, старт работ над второй частью "Аватара" отложили на неопределенный срок. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#марвел #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...