Официальная премьера "Черной вдовы" отложена из-за коронавируса

"Черная вдова" не будет показана в кинотеатрах вовремя из-за пандемии COVID-19.

Студия Marvel собиралась выпустить фильм в прокат в начале мая текущего года, однако ситуация в мире вносит свои коррективы в планы создателей. Эпидемия коронавируса стала причиной для переноса премьеры. Она отложена на неопределенный срок, представители киноиндустрии не говорят, когда лента все-таки увидит свет.

Сюжет фильма строится вокруг персонажа Наташи Романофф, роль которой исполняет американская актриса Скарлетт Йоханссон. Героиня в фильмах Marvel входит в команду мстителей. В "Черной вдове" станет известно о событиях в жизни Романофф, которые происходили задолго до ее вступления в состав супергероев. Также в картине снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уильям Херт.

Неизвестно, сколько денег было затрачено на производство. Аналитики предполагают, что авторы потратили порядка 200 миллионов долларов.

Из-за коронавируса приостанавливаются съемки многих голливудских фильмов. Например, старт работ над второй частью "Аватара" отложили на неопределенный срок.