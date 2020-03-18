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9:13   18 Марта 2020
Общество

"Аэрофлот" доставит 282 гражданина РФ из Узбекистана после отмены рейсов из-за COVID-19

"Аэрофлот" доставит 282 гражданина РФ из Узбекистана после отмены рейсов из-за COVID-19

Российская авиакомпания "Аэрофлот" 18 марта доставит спецрейсом 282 россиянина из Ташкента в Москву, сообщил заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Иван Фетисов.

Власти Узбекистана 16 марта приостановили авиасообщение с другими странами из-за ситуации коронавирусом. За день до этого медики выявили первый случай заболевания коронавирусом на территории страны. По данным на 17 марта, число больных COVID-19 увеличилось до 13 человек.

Иван Фетисов сообщил, что пассажирский борт вылетел из Ташкента в Москву в 05:00 по московскому времени. По словам российского дипломата, посольство РФ приняло участие в организации отправки россиян чартером Uzbekistan airways. Сейчас Россия составляет списки граждан, желающих вернуться на родину из Узбекистана после закрытия транспортного сообщения.

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Автор: Илья Романович
#аэрофлот #узбекистан #отмена рейсов

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