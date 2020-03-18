Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 в связи с пандемией COVID-2019

Власти Саудовской Аравии созовут на следующей неделе чрезвычайную встречу G20 в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте саммита.

Председательствующий Эр-Рияд связывается со всеми членами «Большой двадцатки» для созыва чрезвычайного виртуального саммита. Целью встречи будет продвижение скоординированного реагирования на пандемию нового коронавируса COVID-19.

Отмечается, что Саудовская Аравия будет работать вместе с международными организациями над сокращением последствий пандемии нового коронавируса в мире.

Ранее правительство Испании сообщило, что по итогам телефонной беседы испанского премьера Педро Санчеса и саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Эр-Рияд решил провести саммит по ситуации с COVID-19 в режиме онлайн.