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 Издатели поделились воспоминаниями о сотрудничестве с писателем Лимоновым

Издатели поделились воспоминаниями о сотрудничестве с писателем Лимоновым
Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

 Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба
Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

 Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 3237

Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 3237
7:23   18 Марта 2020
Весь мир

Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

Белый дом намерен прекратить задерживать людей, незаконно пересекших границу между Мексикой и США. Об этом сообщает New York Times.

По информации газеты, в администрации США считают данную меру необходимой для борьбы с пандемией нового коронавируса. В Белом доме многие пересекающие границу мигранты уже больны или не имеют документов, которые доказывают их здоровое состояние.

Представители администрации США отмечают, что пропускные пункты останутся открытыми для граждан США, владельцев грин-карты и иностранцев с необходимыми документами. Кроме того, пункты пропуска будут открыты для коммерческих перевозок.

Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в США превысило пять тысяч. По данным Washington Post, скончались не менее сотни человек. При этом в Мексике зафиксировано 82 случая заражения.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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