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Издатели поделились воспоминаниями о сотрудничестве с писателем Лимоновым
Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

 Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

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Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

 Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 3237

Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 3237
7:06   18 Марта 2020
Весь мир

Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 3237

Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 3237

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части Китая достигло 80 894, из них 3 237 пациентов скончались. Об этом сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

За последние сутки в Китае было выявлено 13 новых случаев заболевания. Скончались одиннадцать пациентов, выписались — 922 человека.

Согласно полученным от 31 провинции данным, на текущий момент болеют 8056 человек (2622 пациента находятся в тяжелом состоянии), 3237 скончались. Всего из больниц выписан 69 601 человек.

В стране за прошедший день выявили 12 ввозных случаев заражения, в том числе три — в Пекине, один — в Сычуане, еще три в Шанхае и пять — в Гуандуне.

Отдельно в Гонконге выявлено 167 случаев заражения новым коронавирусом (92 выздоровели, четверо скончались), в Макао — 13 (10 пациентов выписаны), на Тайване — 77 (22 вылечились, один умер).

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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