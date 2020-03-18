Сотрудники администрации президента сдают тесты на новый коронавирус

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на новый коронавирус, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о том, сдают ли сотрудники Кремля тесты на COVID-19, Песков ответил утвердительно.

Во вторник журналисты, которые планируют освещать деятельность президента РФ Владимира Путина в Крыму в среду, сдали тест на новый коронавирус. Песков объяснил это мерами предосторожности.

Утром во вторник на форе распространения нового коронавируса попросил СМИ тщательнее отбирать сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с президентом, а также избегать делегирования журналистов, приехавших накануне из-за рубежа. По его словам, для освещения одного из ближайших мероприятий были заявлены представители ряда агентств, которые за последние две недели были за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения COVID-2019.

РИА Новости отмечают, что в Кремле почти неделю измеряют температуру журналистам, приходящим на мероприятия.