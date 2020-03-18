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Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

 Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба
Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

Администрация США планирует возвращать мигрантов в Мексику сразу

 Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 3237

Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 3237
6:43   18 Марта 2020
Россия

Сотрудники администрации президента сдают тесты на новый коронавирус

Сотрудники администрации президента сдают тесты на новый коронавирус

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на новый коронавирус, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о том, сдают ли сотрудники Кремля тесты на COVID-19, Песков ответил утвердительно.

Во вторник журналисты, которые планируют освещать деятельность президента РФ Владимира Путина в Крыму в среду, сдали тест на новый коронавирус. Песков объяснил это мерами предосторожности.

Утром во вторник на форе распространения нового коронавируса попросил СМИ тщательнее отбирать сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с президентом, а также избегать делегирования журналистов, приехавших накануне из-за рубежа. По его словам, для освещения одного из ближайших мероприятий были заявлены представители ряда агентств, которые за последние две недели были за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения COVID-2019.

РИА Новости отмечают, что в Кремле почти неделю измеряют температуру журналистам, приходящим на мероприятия.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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