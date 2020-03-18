Издатели поделились воспоминаниями о сотрудничестве с писателем Лимоновым

Эдуард Лимонов скончался 17 марта. ФАН попросил сотрудников издательского дома «Питер», которое ранее сотрудничало с писателем, поделиться своими воспоминаниями о работе с литератором.

Исполнительный директор ИД «Питер» Анна Титова рассказала, что познакомилась с Лимоновым несколько лет назад, когда издательство решило издавать его книги.

По словам Титовой, у нее даже появилась добрая традиция: при поездке в Москву сразу с Ленинградского вокзала ехать к писателю в гости на Маяковскую. Она отметила, что писатель жил в старом доме с тихим двором.

Коммерческий директор издательства Татьяна Родионова отмечает, что писатель жил очень скромно — никакой роскоши или предметов сверхпотребления. Лимонов спал на стареньком диване и пользовался простым компьютером.

Титова отмечает, что каждую беседу с живым классиком можно было записывать. Своих гостей он развлекал интеллигентной беседой и воспоминаниями о своем богатом прошлом.

За время работы с Лимоновым издательство «Питер» издало несколько абсолютно новых книг и переиздало его прошлые труды. По воспоминаниям сотрудников, писатель работал очень быстро: мог за один год писать по две-три книги. При этом обязательным условием договора была авторская редакция.

Сотрудники издательства с удовольствием читали все его книги. Из последнего в ИД «Питер» опубликовали и переиздали публицистические, философские размышления писателя о жизни и событиях в стране.

Специалист по связям с общественностью издательства в тот период Анна Хайрулина вспоминает, что на презентациях и публичных мероприятиях в честь новых книг Лимонов выходил к публике в качестве писателя, а не политика. Несмотря на свой почтенный возраст, он путешествовал по городам с новыми книгами, но на комфорт почти не соглашался, требовал для себя малого.