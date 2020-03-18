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МГУ может создать вакцину от нового коронавируса
Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

 Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба
Тесты препарата от нового коронавируса пройдут в Италии

Тесты препарата от нового коронавируса пройдут в Италии

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5:38   18 Марта 2020
Весь мир

Тесты препарата от нового коронавируса пройдут в Италии

Тесты препарата от нового коронавируса пройдут в Италии

Италия в четверг начнет тестирование препарата «тоцилизумаб» для лечения нового коронавируса. Об этом сообщил глава национального агентства по лекарственным средствам Никола Магрини.

Ранее сообщалось, что данное средство для лечения ревматоидного артрита показало эффективность в больницах Модены и Неаполя. Вещество относится к группе иммунодепрессантов.

Магрини сообщил, что в тестах примут участие около 330 пациентов.

Итальянские медики используют противовирусные лекарства, которые применяются при СПИДе. Также местные СМИ во вторник сообщили о выздоровлении 79-летнего пациента, которого лечили препаратом ремдезевир.

Согласно официальным данным службы гражданской обороны страны, на данный момент на Апеннинах зафиксированы 31,5 тысяча случаев заражения новым типом вируса. Выздоровели 2941 человек, скончались — 2503.

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Автор: Олег Королев
#италия #коронавирус

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