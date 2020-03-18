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 Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за нового коронавируса

Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за нового коронавируса
Счетная палата РФ оценила ущерб от незаконной вырубки лесов

Счетная палата РФ оценила ущерб от незаконной вырубки лесов

 МГУ может создать вакцину от нового коронавируса

МГУ может создать вакцину от нового коронавируса
Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

 Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба
Тесты препарата от нового коронавируса пройдут в Италии

Тесты препарата от нового коронавируса пройдут в Италии

 Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за нового коронавируса

Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за нового коронавируса
5:16   18 Марта 2020
Весь мир

Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за нового коронавируса

Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за нового коронавируса

Саудовская Аравия для предотвращения распространения нового коронавируса приостановила работу частных предприятий на 15 дней. Об этом сообщает газета Saudi Gazette.

Число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 171. Ранее сообщалось, что Эр-Рияд принял решение приостановить проведение молитв во всех мечетях, кроме двух в Медине и Мекке.

Reuters отмечает, что решение о приостановлении работы коснется всех компаний, кроме тех, чья сфера деятельности связана со здравоохранением и обеспечением населения продуктами питания.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией мирового уровня. Всего в мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели. Более 7,4 тысячи скончались.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #коронавирус

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