Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за нового коронавируса

Саудовская Аравия для предотвращения распространения нового коронавируса приостановила работу частных предприятий на 15 дней. Об этом сообщает газета Saudi Gazette.

Число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 171. Ранее сообщалось, что Эр-Рияд принял решение приостановить проведение молитв во всех мечетях, кроме двух в Медине и Мекке.

Reuters отмечает, что решение о приостановлении работы коснется всех компаний, кроме тех, чья сфера деятельности связана со здравоохранением и обеспечением населения продуктами питания.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией мирового уровня. Всего в мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели. Более 7,4 тысячи скончались.