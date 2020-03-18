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Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

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4:49   18 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шесть человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы во Львове

Шестеро человек с подозрением на новый коронавирус госпитализированы на Украине во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Об этом сообщается на сайте обладминистрации.

Ранее украинский Центр общественного здоровья сообщил о второй смерти от нового коронавируса в стране. Жертвой стала 33-летняя женщина Черновицкой области. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Украине достигло 14, из них в Черновицкой области - десять.

На сайте Львовской областной администрации. Сообщается, что все шестеро госпитализированных были в странах, где ранее фиксировались случаи заражения COVID-2019. У всех пациентов наблюдаются клинические проявления острой респираторной инфекции.

Все больные находятся в стабильном состоянии, при этом у одного из них выявлена пневмония. Обследования пациентов продолжаются, анализы на новый коронавирус будут отправлены в Киев.

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Автор: Олег Королев
#украина #коронавирус

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