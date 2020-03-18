Число зараженных новым коронавирусом в Германии превысило 9300

Количество подтвержденных случаев нового коронавируса в Германии превысило 9,3 тысячи, сообщает N-TV.

Согласно данным подсчетов телеканала, после выяснения числа зараженных в Баден-Вюртемберге число зараженных COVID-2019 в ФРГ составляет 9367 человек.

Данные телеканала серьезно отличаются от официальных. Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава, по состоянию на 19.20 вторника (21.20 мск) сообщает о 7156 подтвержденных случаях и 12 жертвах. Ранее представитель учреждения сообщил, что из-за бюрократических процедур данные публикуются с серьезной задержкой.

В свою очередь агентство DPA со ссылкой на собственные подсчеты сообщает, что число подтвержденных случаев нового коронавируса в Германии приблизилось к 8,6 тысячи, скончались 23 человека.