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 Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

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Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

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3:54   18 Марта 2020
Весь мир

Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

Совбез отложил заседания из-за нового коронавируса. Об этом сообщил постпред Китая, председательствующего в СБ ООН.

Чжан Цзюнь заявил, что председатель СБ полностью осознает ответственность и активно взаимодействует с другими членами Совбеза по поводу программы работы на следующую неделю.

Постпред Китая отметил, что Совбез должен принимать необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения пандемии и поэтому решил отложить заседания на этой неделе

Китайский дипломат подчеркнул, что члены СБ поддерживают тесную связь и координацию по вопросам повестки дня и при необходимости готовы к действию. По его словам, члены Совбеза проводят консультации по соответствующим проектам резолюций, касающихся Сомали и суданского Дарфура, и готовятся принять их на следующей неделе.

«Совет Безопасности готов отреагировать на любую ситуацию в рамках своего мандата», — заключил Чжан Цзюнь.

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Автор: Олег Королев
#совбез оон #коронавирус

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