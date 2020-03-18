Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

Совбез отложил заседания из-за нового коронавируса. Об этом сообщил постпред Китая, председательствующего в СБ ООН.

Чжан Цзюнь заявил, что председатель СБ полностью осознает ответственность и активно взаимодействует с другими членами Совбеза по поводу программы работы на следующую неделю.

Постпред Китая отметил, что Совбез должен принимать необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения пандемии и поэтому решил отложить заседания на этой неделе

Китайский дипломат подчеркнул, что члены СБ поддерживают тесную связь и координацию по вопросам повестки дня и при необходимости готовы к действию. По его словам, члены Совбеза проводят консультации по соответствующим проектам резолюций, касающихся Сомали и суданского Дарфура, и готовятся принять их на следующей неделе.