Счетная палата РФ оценила ущерб от незаконной вырубки лесов

Ущерб от незаконной вырубки лесов в России составил в прошлом году более 5,6 миллиарда рублей. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные отчета Счетной палаты за 2019 год.

В имеющемся в распоряжении издания документе говорится, что на ситуации существенное влияние сказывается отсутствие информационного обмена между контролирующими органами на основе единой информационной платформы, позволяющей отслеживать движение леса с момента его транспортировки до таможенного оформления и вывоза за пределы таможенной территории России.

Также отмечается, что другим важным фактором, способствующим нарушениям, является низкая зарплата лесников. По данным Счетной палаты, в ряде регионов она не превышает 14 тысяч рублей.

Ранее увеличить оплату труда лесникам в Совфеде. В частности, член комитета по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин в августе 2019 года призывал повышать регионам субвенцию на управление лесами ежегодно на 10 процентов.