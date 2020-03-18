МГУ может создать вакцину от нового коронавируса

Прототип дешевой вакцины от нового коронавируса могут создать в России за три месяца, сообщает газета «Известия» со ссылкой на кафедру вирусологии биологического факультета МГУ.

Завкафедрой Ольга Карпова сообщила, что исследователи получили сферические частицы из безопасного для человека вируса табачной мозаики. После обработки «палочки» они сворачиваются в идеальные шарики, на которые можно «приклеить» любые белки.

Учений отметила, что на сферические частицы из вируса табачной мозаики можно поместить отдельные белки от нового коронавируса COVID-19. Благодаря этому сферические частицы становятся абсолютно похожими на патоген.

Карпова и ее коллеги полагают, что организм человека может воспринять полученные сферические частицы как новый коронавирус. Однако, частицы будут нести не болезнь, а выздоровление.

Исследователи отмечают, что вероятный прототип вакцины полностью безопасен для людей, а также обладает иммуногенными свойствами.