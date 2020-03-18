Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Счетная палата РФ оценила ущерб от незаконной вырубки лесов

Счетная палата РФ оценила ущерб от незаконной вырубки лесов

 МГУ может создать вакцину от нового коронавируса

МГУ может создать вакцину от нового коронавируса
Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

 Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5
Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

 Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми

Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми
Счетная палата РФ оценила ущерб от незаконной вырубки лесов

Счетная палата РФ оценила ущерб от незаконной вырубки лесов

 МГУ может создать вакцину от нового коронавируса

МГУ может создать вакцину от нового коронавируса
Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

 Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5
Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

Совбез ООН отложил заседания из-за нового коронавируса

 Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми

Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми
2:59   18 Марта 2020
Россия

МГУ может создать вакцину от нового коронавируса

МГУ может создать вакцину от нового коронавируса

Прототип дешевой вакцины от нового коронавируса могут создать в России за три месяца, сообщает газета «Известия» со ссылкой на кафедру вирусологии биологического факультета МГУ.

Завкафедрой Ольга Карпова сообщила, что исследователи получили сферические частицы из безопасного для человека вируса табачной мозаики. После обработки «палочки» они сворачиваются в идеальные шарики, на которые можно «приклеить» любые белки.

Учений отметила, что на сферические частицы из вируса табачной мозаики можно поместить отдельные белки от нового коронавируса COVID-19. Благодаря этому сферические частицы становятся абсолютно похожими на патоген.

Карпова и ее коллеги полагают, что организм человека может воспринять полученные сферические частицы как новый коронавирус. Однако, частицы будут нести не болезнь, а выздоровление.

Исследователи отмечают, что вероятный прототип вакцины полностью безопасен для людей, а также обладает иммуногенными свойствами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мгу #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...