Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми

Неизвестные злоумышленники обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщает региональное управление СК РФ.,

В момент инцидента на борту находились четверо членов экипажа. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Воздушное судно следовало по маршруту Емва (Коми) — Шиес (Архангельская область). Вертолет перевозил горюче-смазочные материалы.

Неизвестные сделали по транспортному средству не менее шести выстрелов. Пилоты благополучно посадили вертолет.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений и совершения действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 вернулся в Красноярск после того, как у него сработал датчик неисправности.