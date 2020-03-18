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 Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

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 Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми

Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми
2:38   18 Марта 2020
Весь мир

Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми

Вертолет Ми-8 обстреляли в республике Коми

Неизвестные злоумышленники обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщает региональное управление СК РФ.,

В момент инцидента на борту находились четверо членов экипажа. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Воздушное судно следовало по маршруту Емва (Коми) — Шиес (Архангельская область). Вертолет перевозил горюче-смазочные материалы.

Неизвестные сделали по транспортному средству не менее шести выстрелов. Пилоты благополучно посадили вертолет.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений и совершения действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 вернулся в Красноярск после того, как у него сработал датчик неисправности.

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Автор: Олег Королев
#ми-8 #ружье

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