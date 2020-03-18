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2:17   18 Марта 2020
Весь мир

Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии

Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии

Военная полиция РФ продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев.

Контр-адмирал сообщил, что в провинциях Алеппо и Хасека продолжается патрулирование и российской военной полиции. Подразделения прошли по двум маршрутам от Аджами, а также по одному от Камишлии.

Так, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия, через два населенных пункта.

Подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования, действующие на территории Идлиба, продолжают соблюдать договоренности о прекращении огня, которые были заключены между Россией и Турцией 6 марта. При этом боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) продолжают обстреливать провинции Алеппо и Хама. Анкара и Москва поддерживают непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия в Сирии.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо #российская военная полиция

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