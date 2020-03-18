Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первых мерах против COVID-2019

Российские власти предприняли первые действия по недопущению завоза в Россию новой коронавирусной инфекции еще 31 декабря 2019 года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во время выступления на телепередаче «Право на справедливость» («Первый канал») она сообщила, что первая поступившая информация стала посылом к действию: был усилен «заслон» на границе для недопущения завоза в страну нового коронавируса.

«Конечно, это неудобно — и людям, и бизнесу. Но это позволило нам не допустить инфекцию», — заявила она.

Попова отметила, что после этого власти стали вывозить граждан из Китая, в том числе с острова Хайнань и из Уханя.

Всемирная организация здравоохранения неделю назад объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Уже заражены более 173 человек в 150 странах мира, большинство из них выздоровели. Более семи тысяч человек скончались.