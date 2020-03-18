Пожилой моряк с подозрением на новый коронавирус сбежал из больницы Мурманска

Пожилой мужчина, который находился на карантине с подозрением на новый коронавирус, сбежал из инфекционной больницы в Мурманске. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Сообщается, что 68-летний россиянин с симптомами ОРВИ был во вторник снят с рыболовецкого судна «Стакфелл», прибывшего из Норвегии. Мужчине сделали тесты на коронавирус.

В штабе пояснили, что мужчина отказался от госпитализации, но дежурный врач ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватории.

Несмотря на предупреждения, вечером моряк сбежал из приемного отделения. Врачи сообщили в полицию о случившемся. Полицейские пока не нашли его.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России зафиксированы 114 случаев заражения новым коронавирсом. Пять человек выздоровели. Проведены более 116 тысяч тестов.