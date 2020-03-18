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 Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5
Количество жертв нового коронавируса в США достигло ста человек

Количество жертв нового коронавируса в США достигло ста человек

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1:21   18 Марта 2020
Весь мир

Количество жертв нового коронавируса в США достигло ста человек

Количество жертв нового коронавируса в США достигло ста человек

Количество жертв нового коронавируса в США достигло сотни. Об этом сообщает газета Washington Post.

Ранее Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты на основе местных и федеральных данных, сообщил, что число зараженных новым коронавирусом в США превысило пять тысяч, еще 85 человек умерли.

Издание пишет, что на территории США «не менее 100 человек» стали жертвами COVID-2019. Подчеркивается, что число жертв может увеличиться в ближайшее время.

Накануне министр обороны Марк Эспер сообщил, что военно-морские силы США готовят судно-госпиталь для реагирования на пандемию нового коронавируса. Корабль готов принять пациентов из больниц.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах. Семь тысяч из них скончались.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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