Количество жертв нового коронавируса в США достигло ста человек

Количество жертв нового коронавируса в США достигло сотни. Об этом сообщает газета Washington Post.

Ранее Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты на основе местных и федеральных данных, сообщил, что число зараженных новым коронавирусом в США превысило пять тысяч, еще 85 человек умерли.

Издание пишет, что на территории США «не менее 100 человек» стали жертвами COVID-2019. Подчеркивается, что число жертв может увеличиться в ближайшее время.

Накануне министр обороны Марк Эспер сообщил, что военно-морские силы США готовят судно-госпиталь для реагирования на пандемию нового коронавируса. Корабль готов принять пациентов из больниц.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах. Семь тысяч из них скончались.