Военная база США «Таджи» в Ираке вновь подверглась ракетной атаке

Расположенная возле столицы Ирака военная база международной коалиции «Таджи» вновь подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщают местные СМИ.

На прошлой неделе «Таджи» также подвергалась атакам. Согласно официальному заявлению командования возглавляемой США коалиции погибли трое американских и один британский военный. Иракский телеканал «Аль-Ахд» сообщал, что одной из жертв был высокопоставленный офицер США.

Военная база «Таджи» находится в 27 километрах к северу от Багдада. На базе находятся военнослужащие США, которые готовят иракских солдат.

Ранее сообщалось об очередных взрывах в районе дипломатической «зеленой зоны» Багдада.

Инциденты с обстрелами стали регулярно проводиться на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, которая обострилась после провокационных действий и операций США. В частности, в начале года американские ВВС провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани возле аэропорта Багдада.