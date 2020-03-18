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 Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

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0:37   18 Марта 2020
Весь мир

Первая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Турции

Первая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Турции

Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован в Турции, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Он напомнил, что неделю назад он объявил о первом случае заражения новым коронавирусом. Представитель ведомства отметил, что в среду он сообщает, что умер один из заболевших.

Первой жертвой COVID-2019 стал 89-летний мужчина. Он заразился коронавирусом от коллеги из Китая, отметил Коджи.

По его словам, число зарегистрированных случаев заражения в Турции увеличилось на 51. Общее число заболевших составляет 98 человек.

Накануне Турция запретила въезд из 20 стран мира, где бушует заболевание.

Начавшаяся в конце прошедшего года в Центральном Китае вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, уже распространилась на 130 стран мира. По последним данным, в мире заражены 180 тысяч человек, около семи тысяч погибли.

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Автор: Олег Королев
#турция #коронавирус

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