Три ракеты упали неподалеку от «зеленой зоны» в Багдаде

Район столицы Ирака Эль-Джадрия, прилегающий к дипломатической «зеленой зоне», подвергся ракетному обстрелу во вторник. Об этом сообщает телеканал As Sumaria.

Три ракеты разорвались около этого укрепленного района, где размещаются государственные учреждения и иностранные посольства.

По его данным, одна из ракет попала в жилой дом. Зданию нанесен материальный ущерб. Не сообщается, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.