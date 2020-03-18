Три ракеты упали неподалеку от «зеленой зоны» в Багдаде
Район столицы Ирака Эль-Джадрия, прилегающий к дипломатической «зеленой зоне», подвергся ракетному обстрелу во вторник. Об этом сообщает телеканал As Sumaria.
Три ракеты разорвались около этого укрепленного района, где размещаются государственные учреждения и иностранные посольства.
По его данным, одна из ракет попала в жилой дом. Зданию нанесен материальный ущерб. Не сообщается, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.
سقوط صاروخين نوع كاتيوشا انطلقا من منطقة عرب جبور باتجاه منطقة الجادرية أحدهما سقط على بناية متروكة قرب هيئة الحج والعمرة والاخر سقط في نهر دجلة، دون خسائر تذكر . pic.twitter.com/NHaPxKpot6— خلية الإعلام الأمني???????? (@SecMedCell) March 17, 2020