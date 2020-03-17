Звягинцев рассказал, откуда взял сюжет для фильма "Левиафан"

Режиссер фильма "Левиафан" недавно провел встречу с поклонниками в Туле, где рассказал о премьерном показе фильма министру культуры Владимиру Мединскому.

Режиссер Андрей Звягинцев рассказал, что перед показом фильма "Левиафан" раскрыл предысторию своего фильма экс-министру культуры Владимиру Мединскому. В эксклюзивном интервью РИА SM-News творец сообщил, что сожалеет об этом поступке.

Владимир Мединский, будучи министром культуры, раскритиковал фильм "Левиафан" за то, что он не соответствует русскому духу. Автор кинокартины уверен, что такая реакция связана с тем, что он по глупости рассказал политику о предыстории.

Сюжет для своего фильма Звягинцев взял из американской истории, в которой мужчина решил отомстить произволу магнатов и на бронированном экскаваторе снес 13 зданий.

"Первое, что он [Мединский]мне сказал после финальных титров: "В России так не пьют»". Тут мы с ним разошлись", — поделился автор фильма.

Режиссер "Левиафана" рассказал, что во время просмотра Мединский все время изучал историю, которая произошла в американском Колорадо. После этого он пожалел, что вообще раскрыл предысторию своего фильма.

В связи с распространением коронавирусной инфекции стало известно, что в Новой Зеландии временно заморозили съемки нового "Аватара" Джеймса Кэмерона. Издание "Актуальные Новости" сообщает, что съемочный процесс был остановлен из-за пандемии коронавируса.