Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Звягинцев рассказал, откуда взял сюжет для фильма "Левиафан"

Звягинцев рассказал, откуда взял сюжет для фильма "Левиафан"

 Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по Конституции

Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по Конституции
Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

 Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5
Американские аналитики призвали избавляться от доллара

Американские аналитики призвали избавляться от доллара

 США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»

США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»
Звягинцев рассказал, откуда взял сюжет для фильма "Левиафан"

Звягинцев рассказал, откуда взял сюжет для фильма "Левиафан"

 Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по Конституции

Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по Конституции
Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

 Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5
Американские аналитики призвали избавляться от доллара

Американские аналитики призвали избавляться от доллара

 США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»

США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»
20:58   17 Марта 2020
Общество

Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по Конституции

Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по Конституции

Указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию подписал президент России Владимир Путин.

 Президент России подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Россия с момента принятия Конституции стала совершенно другой, поэтому поправки в основной закон необходимы ранее заявил Путин на встрече с главами фракций ГД.

Пресс-секретарь президента Дмитрий песков сообщал, что вероятность участия действующего главы РФ в предстоящих президентских выборах будет зависеть от стабильности мировой экономики и других факторов планетарного масштаба. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #голосование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...