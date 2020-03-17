Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по Конституции
Указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию подписал президент России Владимир Путин.
Президент России подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Россия с момента принятия Конституции стала совершенно другой, поэтому поправки в основной закон необходимы ранее заявил Путин на встрече с главами фракций ГД.
Пресс-секретарь президента Дмитрий песков сообщал, что вероятность участия действующего главы РФ в предстоящих президентских выборах будет зависеть от стабильности мировой экономики и других факторов планетарного масштаба.