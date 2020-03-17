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Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

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20:57   17 Марта 2020
Политика

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Вашингтон ввел санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба

Соединенные Штаты внесли в санкционный перечень главу Министерства обороны Сирийской Арабской Республики Али Абдуллу Айюба. Об этом заявил офис по контролю над иностранными активами Министерства финансов Америки.

США ввели санкции в отношении САР, введя запрет на поставки нефти. Вашингтон захватил часть территорий республики, оказав помощь бандформированиям боевиков. Об этом заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Америка заняла богатые нефтяные месторождения САР и незаконно выкачивает черное золото, эксплуатируя террористов.

По словам министра, вытеснив бандитов "Исламского государства" (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) и захватив нефтяные скважины, коалиция Соединенных Штатов не сделала ничего для стабилизации ситуации в регионе. Об этом писало Федеральное агентство новостей.

Телеканал RT сообщил, что Вашингтон всегда стремится подвергнуть другие государства разграблению, отбирая у них ценные ресурсы и "политические права", подчеркнул лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #сирия #политика #нефть

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