Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

Инженерные отряды сирийских правительственных войск начали расчистку стратегически важной международной трассы М5 Дамаск — Алеппо. В ближайшее время транспортное движение будет восстановлено по всей протяженности автомагистрали.

Район в окрестностях населенного пункта Маар-Хаттат и участок трассы М5 были под контролем турецких военных. Здесь располагался наблюдательный пункт армии Анкары. Турки пытались не допустить продвижения армии САА на север, где находится город Маарет ан-Нуман. Однако прошлой зимой сирийские военные сумели освободить город и оттеснить террористов.

Трасса М5 является стратегически важной для всего Ближнего Востока из-за своего расположения. Автодорога проходит вдоль Средиземного моря. Сквозное движение по трассе не осуществлялось с 2012 года в связи с боевыми действиями. Теперь правительственным войскам Сирии удалось вернуть трассу под свой контроль.

Ранее RT сообщал, что США ввели санкции в отношении министра обороны Сирии.