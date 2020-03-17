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20:50   17 Марта 2020
Политика

Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

Армия САР восстанавливает транспортное движение по трассе М5

Инженерные отряды сирийских правительственных войск начали расчистку стратегически важной международной трассы М5 Дамаск — Алеппо. В ближайшее время транспортное движение будет восстановлено по всей протяженности автомагистрали.

Район в окрестностях населенного пункта Маар-Хаттат и участок трассы М5 были под контролем турецких военных. Здесь располагался наблюдательный пункт армии Анкары. Турки пытались не допустить продвижения армии САА на север, где находится город Маарет ан-Нуман. Однако прошлой зимой сирийские военные сумели освободить город и оттеснить террористов. 

Трасса М5 является стратегически важной для всего Ближнего Востока из-за своего расположения. Автодорога проходит вдоль Средиземного моря. Сквозное движение по трассе не осуществлялось с 2012 года в связи с боевыми действиями. Теперь правительственным войскам Сирии удалось вернуть трассу под свой контроль. 

Ранее RT сообщал, что США ввели санкции в отношении министра обороны Сирии. 

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #трасса м5

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