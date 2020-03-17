Действия администрации президента в случае эпидемии отрабатывали в США еще в 2017

Администрация экс-президента Барака Обамы проводила "учения" для своих преемников, команды Дональда Трампа, на случай эпидемии в 2017 году.

Администрация Дональда Трампа тренировалась противостоять эпидемии еще в 2017 году. Об этом сообщило американское издание Politico.

Перед инаугурацией Трампа команда Обамы проводила брифинг для своих преемников, в ходе которого отрабатывались сценарии действий в условиях возможных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций. В числе вероятных инцидентов рассматривались кибератака, ураган и распространение инфекционного заболевания. Тогда в Великобритании и Азии бушевал птичий грипп, пишет Федеральное агентство новостей.

Команду Трампа учили координировать работу госорганов во время эпидемии. Стоит отметить, что в "учениях" были предусмотрены негативные последствия, которые мир наблюдает сейчас на фоне распространения коронавируса.